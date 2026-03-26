В Балтийском море 10-метровый кит оказался в ловушке на песчаной отмели

На севере Германии 10-метровый кит застрял на песчаной отмели побережья Любекской бухты, пишет Das Hamburger Abendsblatt.

Газета уточняет, что животное сбилось с маршрута и запуталось в сетях в ночь на 23 марта. Его заметили прохожие. Полицейские оцепили территорию побережья в районе местонахождения кита. Попытки его спасти не увенчались успехом.

«Чтобы вытащить животное с отмели, к хвостовому плавнику нужно было привязать веревку. Поскольку при этом кит мог перевернуться, это было бы опасно для жизни спасателей», — отмечает издание.

В статье говорится, что в ближайшее время спасатели попробуют задействовать экскаватор, чтобы откопать песок перед китом так, чтобы ему не приходилось поворачиваться. Если этот замысел удастся реализовать, животное сможет попасть в более глубокую воду.

По оценкам экспертов, кит может продержаться на побережье без корма еще пять-шесть дней.

Осенью 2024 года четыре косатки застряли на мели в Соболевском районе Камчатки. Спасением животных занимались пожарные, волонтеры и полицейские — всего около 30 человек, которые вручную поливали косаток водой. Сначала животные достигли глубины и вышли в открытое море, однако вечером того же дня их вновь обнаружили на мели. Тогда спасательная команда начала перемещение семьи косаток, оказавшихся в ловушке, к устью, чтобы они могли уплыть.

Ранее в Норвегии нашли «русского кита-шпиона» с огнестрельным ранением.