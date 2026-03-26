Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Балтийском море 10-метровый кит оказался в ловушке на песчаной отмели

В Германии три дня безуспешно спасали кита, застрявшего на песчаной отмели
Кадр видео: Telegram-канал «SHOT»

На севере Германии 10-метровый кит застрял на песчаной отмели побережья Любекской бухты, пишет Das Hamburger Abendsblatt.

Газета уточняет, что животное сбилось с маршрута и запуталось в сетях в ночь на 23 марта. Его заметили прохожие. Полицейские оцепили территорию побережья в районе местонахождения кита. Попытки его спасти не увенчались успехом.

«Чтобы вытащить животное с отмели, к хвостовому плавнику нужно было привязать веревку. Поскольку при этом кит мог перевернуться, это было бы опасно для жизни спасателей», — отмечает издание.

В статье говорится, что в ближайшее время спасатели попробуют задействовать экскаватор, чтобы откопать песок перед китом так, чтобы ему не приходилось поворачиваться. Если этот замысел удастся реализовать, животное сможет попасть в более глубокую воду.

По оценкам экспертов, кит может продержаться на побережье без корма еще пять-шесть дней.

Осенью 2024 года четыре косатки застряли на мели в Соболевском районе Камчатки. Спасением животных занимались пожарные, волонтеры и полицейские — всего около 30 человек, которые вручную поливали косаток водой. Сначала животные достигли глубины и вышли в открытое море, однако вечером того же дня их вновь обнаружили на мели. Тогда спасательная команда начала перемещение семьи косаток, оказавшихся в ловушке, к устью, чтобы они могли уплыть.

Ранее в Норвегии нашли «русского кита-шпиона» с огнестрельным ранением.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
