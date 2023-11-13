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Вода в озере на Гавайях окрасилась в розовый цвет

UPI: озеро на Гавайях приобрело розовый цвет из-за сильной засухи

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ClintPHenderson/X

Озеро на Гавайях окрасилось в розовый цвет, пишет издание UPI. По мнению специалистов, это произошло из-за сильной засухи.

Жители острова Мауи рассказали, что вода в озере Кеалия приобрела необычный розово-фиолетовый оттенок, чего раньше никогда не было. Служба охраны рыбы и дикой природы США подтвердила, что пруд находится в таком состоянии уже больше двух недель.

Как считают специалисты, изменения цвета вызваны деятельностью галобактерий, обнаруженных в водах с высокой соленостью, а содержание соли в пруду Кеалия из-за слишком высокой засухи и лесных пожаров.

Вода из озера не считается токсичной, но образцы были отправлены в Гавайский университет для дальнейшего тестирования.

Ранее ученые обнаружили самую темную реку в мире. Вода в ней настолько тусклая, что на ней практически не видны отражения.

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