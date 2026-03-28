В Дагестане из-за наводнения без света остались более 300 тысяч человек

SHOT: в Дагестане произошло самое крупное более чем за 100 лет наводнение
В Республике Дагестан из-за наводнения без электричества остались более 300 тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«320 тысяч человек остались без света в Дагестане из-за самого крупного более чем за 100 лет наводнения. Люди теряют машины, дороги превратились в море, а потоки воды сносят все на своем пути», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в настоящее время в Махачкале подтоплено около 20 домов, некоторые жители региональной столицы также остались без электричества. Особенно сложная ситуация на улице Заречной, пишут журналисты. В доме на улице Перова люди были вынуждены покидать квартиры через окна на втором этаже. Движение машин по городу затруднено, отмечается в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что в Чечне ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождей. Соответствующее решение было принято председателем правительства региона Магомедом Даудовым. В республике продолжает действовать штормовое предупреждение, которое продлится до конца 29 марта.

Ранее в Дагестане развернули оперштабы в связи с наводнениями.

 
