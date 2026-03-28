В Дагестане развернули оперштабы в связи с наводнениями

В связи с масштабными последствиями наводнения в Дагестане в каждом пострадавшем муниципалитете созданы оперативные штабы. Об этом распорядился глава республики Сергей Меликов, сообщила пресс-служба дагенстанского минстроя.

Задача штабов – координация усилий по восстановлению поврежденной инфраструктуры, о чем сообщили в администрации главы региона.

Ливневые дожди вызвали в Дагестане серьезные перебои в электро- и водоснабжении, подтопления жилых домов и инфраструктуры, а также сбои в работе транспортной системы. В столице республики, Махачкале, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из зон затопления эвакуировано более 100 жителей.

До этого сообщалось, что в Дагестане свыше 320 тыс. человек столкнулись с отсутствием электроснабжения. Отключения затронули свыше 72 тыс. домовладений, а также 412 объектов социальной инфраструктуры. Ожидается, что работы по полному восстановлению подачи электроэнергии будут завершены к 17:00 мск.

Ранее в Хасавюрте из-за ливней обрушился железнодорожный мост.