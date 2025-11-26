На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Эфиопии местные жители приняли извержение древнего вулкана за взрыв бомбы

ANTARA/HO-PVMBG

В Эфиопии местные жители приняли извержение древнего вулкана за взрыв бомбы, пишет Mirror.

В регионе Афар на северо-востоке Эфиопии впервые за 12 тысяч лет пробудился вулкан Хайли-Губби. Его мощное извержение, которое произошло в воскресенье утром, на несколько часов покрыло близлежащие поселения толстым слоем пепла и сажи, нарушив авиасообщение в отдельных регионах мира.

По словам местных жителей, извержение началось с оглушительного гула.

«Было такое ощущение, будто внезапно упала бомба, полная дыма и пепла», — описал свои впечатления житель деревни Ахмед Абдела.

К счастью, по предварительным данным, жертв и пострадавших среди людей и домашнего скота нет. Однако многие деревни оказались засыпаны вулканическим пеплом, что поставило под угрозу кормовую базу для животных.

Вулканический пепел поднялся в небо огромными столбами и распространился далеко за пределы Эфиопии. По данным мониторинга, облако достигло Красного моря, Йемена, Омана и даже Индии.

Это масштабное распространение пепла вызвало перебои в международном авиасообщении. Такие авиакомпании, как Air India, IndiGo, Akasa и KLM, были вынуждены отменить ряд рейсов в качестве меры предосторожности. При этом в самом Эфиопии, которая является одним из ключевых авиаузлов Африки, отмены рейсов зафиксировано не было.

Ранее в Индонезии началась эвакуация застрявших на склоне вулкана туристов.

