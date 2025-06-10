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Жителя Амурской области осудили за поджог военкомата

ФСБ: 22-летний амурчанин получил 19 лет за поджог военкомата в Благовещенске
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Восточный окружной военный суд признал 22-летнего жителя Амурской области виновным в государственной измене и совершении террористического акта. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Следствие установило, что в 2023 году 20-летний молодой человек получил в социальной сети указания от представителей спецслужб Украины по совершению теракта. Выполняя задание куратора, злоумышленник поджег здание военного комиссариата в Благовещенске с помощью зажигательной смеси.

Он был задержан и обвинен в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275, ч.1 и ст. 205 УК РФ. Суд приговорил амурчанина к 19 годам лишения свободы, первые три из которых он отбудет в тюрьме, а последующие — в исправительной колонии строгого режима.

10 июня военный суд признал 64-летнюю жительницу Запорожской области виновной в участии в террористическом сообществе, покушении на совершение теракта, госизмене и незаконном хранении взрывного устройства и приговорил ее к 16 годам лишения свободы.

В октябре 2023 года Гавриленко установила взрывные устройства под кабину грузовика из автоколонны министерства обороны РФ. Злоумышленница не успела совершить теракт, поскольку была задержана сотрудниками ФСБ.

Ранее в Петербурге подростка обвинили в теракте за поджог авто полицейского.

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