Найдены два пропавших корабля с гуманитарной помощью для Кубы

Два парусника, пропавших при следовании с гуманитарным грузом из Мексики на Кубу, обнаружены мексиканскими военно-морскими силами, а их экипажи в безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя организации «Конвой Nuestra America», которая координирует доставку помощи на остров.

Парусники вышли с мексиканского острова Исла-Мухерес в прошлую субботу и должны были прибыть в Гавану в период с 24 по 25 марта, но пропали.

«Суда продолжают свой путь в Гавану. Конвой остается на пути к выполнению своей миссии — доставке срочно необходимой гуманитарной помощи кубинскому народу», — сообщил представитель «Конвоя Nuestra America», не назвав причины исчезновения кораблей.

Они входили в состав конвоя, который доставляет на Кубу продовольствие, медикаменты, детское питание и другие необходимые товары на фоне ужесточения блокады поставок нефти и других ресурсов, которое усугубило энергетический кризис на острове.

Коалиция Nuestra America объединяет около 300 организаций из более чем 30 стран. В рамках предыдущих миссий участники движения уже доставили на Кубу около 20 тонн грузов, в том числе продовольствие, медикаменты, солнечные панели и велосипеды.

Накануне Береговая охрана США сообщила, что нашла пропавшие корабли, но потом опровергла собственное заявление.

