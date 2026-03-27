СМИ: Израиль нанес удар по Ливану запрещенным химическим оружием

AP: Израиль подозревают в нанесении удара по Ливану запрещенным белым фосфором

Израиль нанес удар по жилому району на юге Ливана, предположительно, белым фосфором. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Журналист Associated Press Хуссейн Малла в пятницу [27 марта] возле прибрежного города Тир увидел клубы дыма, напоминающие белый фосфор, использование которого в гражданских районах запрещено международным правом», — говорится в публикации.

AP пишет, что старший советник отдела кризисов, конфликтов и вооружений организации Human Rights Watch (признана в РФ нежелательной организацией) Рич Вейр подтвердил применение запрещенного химического оружия по фотографии.

По словам Вейра, правозащитная группа задокументировала случаи «неоднократного и незаконного» использования Израилем этого вещества в населенных районах Ливана.

«Хотя законность его использования здесь трудно установить без дополнительной информации, его зажигательные свойства могут привести к разрушительным последствиям», — отметил Вейр.

Израиль утверждает, что использование этого вещества соответствует международному праву, используя его в качестве дымовой завесы или для освещения территорий, пишет агентство.

Ранее «Хезболла» ударила по комплексу зданий минобороны Израиля.