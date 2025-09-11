На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Востоковед рассказал о политическом кризисе в Непале

Спектор: в Непале наступил самый тяжелый политический кризис с 2008 года
Adnan Abidi/Reuters

Непал переживает крупнейший политический кризис за последние 16 лет, его особенностью стало участие в протестах поколения Z, чьи действия стали новой тенденцией в мировой политике. Об этом РИА Новости рассказал старший научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Илья Спектор.

По его словам, правительство в Непале свергли не из-за запрета соцсетей.

Он добавил, что средний возраст населения Непала — 25 лет, а молодежная безработица по официальным данным составляет 20%. На деле она еще больше, отметил эксперт.

«Отключение соцсетей — это просто искра в пороховом погребе, ведь много непальцев работает за рубежом, в той же Индии. И система коммуникаций с ними нарушилась», — рассказал востоковед.

В Непале продолжается так называемая «Революция зумеров». 4 сентября власти ввели запрет на работу социальных сетей в стране, в результате чего спустя несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. Сообщается, что в Катманду пострадали более 500 человек.

После беспорядков 8 и 9 сентября лидеры движения Generation Z заявили, что они не причастны к актам насилия и вандализма, и попросили вооруженные силы страны обеспечить безопасность.

Армия развернула войска в крупных городах для патрулирования улиц. Инициаторы протестов пришли к консенсусу по вопросу выдвижения на пост главы временного правительства экс-главы Верховного суда страны Сушилы Карки. Она дала свое согласие. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что из тюрем Непала сбежали свыше 13,5 тысячи заключенных.

Все новости на тему:
«Революция зумеров» в Непале
