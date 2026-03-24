В Приморье ребенок открыл дверь мошенникам, укравшим сбережения родителей

В Приморском крае аферисты, получив доступ к квартире через ребенка, похитили 6 млн рублей и $95 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

«В дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по городу Владивостоку поступило заявление 55-летнего местного жителя, проживающего в доме на улице Набережной. Мужчина сообщил о том, что в его квартире была совершена кража: из сейфа неизвестными лицами похищены денежные средства в размере 6 млн рублей и $95 тысяч», — говорится в сообщении.

Мужчина пояснил, что перед инцидентом в квартиру приходили люди, представившиеся сотрудниками спецслужб, а ключ им передал его несовершеннолетний сын.

Как выяснилось, злоумышленники убедили ребенка, что его личный кабинет на портале «Госуслуги» был взломан, и предложили связаться со «специалистом». Тот убедил мальчика в том, что на него оформлена доверенность, и для ее отмены необходимо оставить ключ от квартиры, чтобы «сотрудники ФСБ» провели там необходимые действия. По возвращении домой мать ребенка обнаружила пропажу денег из сейфа и заявила в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемой в краже. Ею оказалась 20-летняя жительница Москвы, которая специально прилетела во Владивосток по заданию куратора.

По версии следствия, девушку шантажом вынудили прилететь во Владивосток, проникнуть в квартиру, взломать сейф и похитить деньги. Все похищенные средства она перевела на счета мошенников. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Суд избрал ей меру пресечения в виде ареста.

Ранее в МВД заявили о ликвидации узла связи телефонных мошенников в центре Москвы.