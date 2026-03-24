В Приморье ребенок открыл дверь мошенникам, укравшим сбережения родителей

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Ребенок открыл дверь мошенникам, похитившим $95 тыс. и 6 млн рублей
Shutterstock/Christopher Slesarchik

В Приморском крае аферисты, получив доступ к квартире через ребенка, похитили 6 млн рублей и $95 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

«В дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по городу Владивостоку поступило заявление 55-летнего местного жителя, проживающего в доме на улице Набережной. Мужчина сообщил о том, что в его квартире была совершена кража: из сейфа неизвестными лицами похищены денежные средства в размере 6 млн рублей и $95 тысяч», — говорится в сообщении.

Мужчина пояснил, что перед инцидентом в квартиру приходили люди, представившиеся сотрудниками спецслужб, а ключ им передал его несовершеннолетний сын.

Как выяснилось, злоумышленники убедили ребенка, что его личный кабинет на портале «Госуслуги» был взломан, и предложили связаться со «специалистом». Тот убедил мальчика в том, что на него оформлена доверенность, и для ее отмены необходимо оставить ключ от квартиры, чтобы «сотрудники ФСБ» провели там необходимые действия. По возвращении домой мать ребенка обнаружила пропажу денег из сейфа и заявила в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемой в краже. Ею оказалась 20-летняя жительница Москвы, которая специально прилетела во Владивосток по заданию куратора.

По версии следствия, девушку шантажом вынудили прилететь во Владивосток, проникнуть в квартиру, взломать сейф и похитить деньги. Все похищенные средства она перевела на счета мошенников. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Суд избрал ей меру пресечения в виде ареста.

Ранее в МВД заявили о ликвидации узла связи телефонных мошенников в центре Москвы.

 
Теперь вы знаете
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!