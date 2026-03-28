В Роспотребнадзоре успокоили жителей Центральной России насчет клещей-мутантов

Попова: россиянам не нужны особенные прививки для спасения от клещей-мутантов

Жителям центрально-европейской части России никаких дополнительных прививок в связи с информацией о появлении клещей-мутантов делать не нужно. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналисту Life Александру Юнашеву.

«Ничего необычного не произошло. <...> Никаких дополнительных прививок в средней полосе делать не нужно. Все, что делается, этого вполне достаточно, чтобы защитить людей», — пояснила Попова.

Ссылаясь на оценки российских специалистов и ученых, она указала на отсутствие рисков того, что такие клещи приживутся в средней полосе. По ее словам, их «нет совсем».

При этом, добавила глава Роспотребнадзора, важно помнить об общих правилах защиты. Например, следует выбирать одежду с длинными рукавами и присматривать за животными, особенно жителям природных очагов клещевых инфекций.

До этого врач-инфекционист рассказал «Газете.Ru», что в Москве и области могут появиться агрессивные клещи-мутанты рода Hyalomma, которые якобы гоняются за жертвами. Они имеют характерные полосатые конечности (желтые или светлые кольца на ногах), тело часто с мраморным или полосатым рисунком.

Ранее россиян предупредили о риске нашествия клещей из-за снежной зимы.