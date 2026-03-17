В Подмосковье началась масштабная работа по подготовке к паводкам

В Подмосковье началась работа по подготовке к сезону половодья – специалисты следят за водохранилищами, обеспечивающими водосброс, регулируют работу гидротехнических сооружений, а для контроля за ситуацией и оперативного реагирования внедрили четырехуровневую систему мониторинга. Глава региона Андрей Воробьев поручил принять все меры для защиты населенных пунктов и инфраструктуры и предотвращения последствий паводков.

Губернатор подчеркнул, что зима в этом году выдалась снежная, поэтому важно приложить усилия, чтобы не допустить подтоплений, особенно в районах, находящихся в зоне риска.

«Важно уделять внимание малым населенным пунктам в Истре, Солнечногорске, Егорьевске, Богородском, Воскресенске и так далее», — цитирует главу региона 360.ru.

Он напомнил, что в Московской области есть большая карта мониторинга для отслеживания уровня воды с помощью электронных вешек (водные уровнемеры). Причем важно также мониторить процесс схода снега во дворах, чтобы в каждом городе и муниципалитете обеспечить безопасное прохождение сезона половодья и не допустить подтоплений, подчеркнул Воробьев.

Как сообщил начальник ГУ МЧС РФ по региону Алексей Павлов, в области уже взят контроль за водохранилищами, аккумулирующими основной объем талых вод – их заполняемость уже достигла 60%.

«Гидротехнические сооружения функционируют штатно», — заверил Павлов.

Также для борьбы с паводками подготовили резерв водооткачивающей техники, в том числе мотопомп (139) и насосных станций (29), создали четырехуровневую систему мониторинга. Специалисты в ежедневном режиме отслеживают опасные зоны по 152 маршрутам, уделяя особое внимание СНТ в поймах рек. В областном Минэкологии также сообщили о планах создать модуль цифрового двойника гидротехнических сооружений, а затем интегрировать его с электронными вешками – предполагается, что это поможет следить за уровнем воды в русловых водоемах и заранее принимать решения о спуске.

Напомним, максимальный уровень воды и пик половодья в регионах России ожидается через одну-две недели. Как сообщал главный научный сотрудник, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов, если сегодняшняя благоприятная погода сохранится, то к концу апреля ситуация может уже стабилизироваться. По прогнозу превышение нормы по половодью ожидается для Оки, Каширского района Тамбовской области, Центрального региона.

Ранее стало известно, что минимум 16 российских регионов ждет сильное половодье.