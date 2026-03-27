Россиянам рассказали, как подготовить дом к весеннему паводку

Весной частные дома становятся особенно уязвимыми из-за быстрого таяния снега, подъема грунтовых вод и проблем с дренажом. Перед началом паводка владельцам стоит проверить рельеф участка, состояние водостоков, дренажной системы, гидроизоляции и отмостки, рассказал «Газете.Ru» эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

«Риск подтопления выше у домов с низким фундаментом или глубоким подвалом, а также на участках в низинах, на склонах, возле водоемов и на глинистых почвах. Дополнительную опасность создает отсутствие дренажной системы: в этом случае вода скапливается у стен, подмывает фундамент и может затопить подвал. До начала активного таяния снега нужно осмотреть участок и понять, куда уходит вода, есть ли ямы и низины, где можно сделать канавки для отвода. Также необходимо прочистить дренажные канавы от листьев, веток и льда, проверить водостоки и убедиться, что вода с крыши не скапливается у дома», — отметил Соколов.

Отдельно эксперт рекомендовал осмотреть отмостку по периметру здания: трещины, неплотные швы и сколы могут стать путями для проникновения влаги в подвал.

О проблемах с дренажом могут говорить большие лужи, которые не уходят в течение двух-трех дней после дождя или таяния снега, а также просадка почвы и засоренные канавы, уточнил Соколов. На неисправности гидроизоляции указывают влажные пятна, плесень, запах сырости, отслоение отделки, коррозия и трещины в подвале или фундаменте, добавил эксперт.

Если капитальный ремонт пока невозможен, хозяин дома все равно может снизить риски, считает Соколов. По его словам, для этого стоит прочистить ливневки и водостоки, сделать временные канавы для отвода воды, заделать трещины специальными составами и обработать стены подвала проникающей гидроизоляцией.

Если вода уже начала поступать в подвал, сначала нужно определить источник подтопления, затем откачать воду насосом, перекрыть пути ее поступления, заделать щели и после этого тщательно просушить помещение, констатировал эксперт. Он подчеркнул, что одна из главных ошибок в такой ситуации — ждать, что вода уйдет сама. По словам Соколова, если не устранить слабые места и не составить план работ после подтопления, проблема с большой вероятностью повторится.

Эксперт добавил, что даже при отсутствии прошлых подтоплений профилактику стоит проводить каждый год — до наступления тепла и начала активного таяния снега.

