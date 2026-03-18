Российские учителя назвали способ защитить их от агрессии школьников

Профсоюз «Учитель»: для защиты учителей нужно ввести в школах выборы директора
Главная причина агрессии детей в отношении учителей – это неправильное управление школой и следствие отношений педагогов с работодателями. Для защиты учителей важно начать с изменения этой системы и ввести выборы руководства учебного заведения педагогами и родителями учащихся. Об этом НСН заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

Суть проблемы агрессии учеников заключается в отсутствии правовых механизмов для защиты преподавателей, в результате чего школьники могут свободно вымещать на них свое недовольство как «на самых слабых», считает эксперт. По его мнению, сегодня сама внутренняя жизнь учебных заведений выстроена так, что педагоги сталкиваются с унижениями, считая неэффективным отстаивать свои права через профсоюзы.

«Нам надо изменить управление системой образования. Нужно, чтобы директор либо выбирался на свою должность, либо назначался с учетом мнения образовательного процесса – учителей и родителей, — подчеркнул Луховицкий. — Это сразу снимет много вопросов, это даст возможность разговаривать с директорами на равных».

Нужно расширять практику создания конфликтных комиссий на уровне школ и регионов, но и это не залог решения проблемы, добавил эксперт. Что касается введения системы оценок поведения детей, то вряд ли она будет объективной, считает Луховицкий. Добиваться хороших отметок дети и их родители будут только в случае, если они начнут влиять на поступление в вуз, заключил эксперт.

До этого депутат Госдумы Сергей Миронов предложил защитить учителей от оскорблений по аналогии с тем, как защищают представителей власти. Инициатива предполагает штрафов для граждан от 5 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., а для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. За оскорбления педагогов в СМИ или соцсетях взыскание должны быть выше, подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что почти половина российских учителей не заметила снижения бумажной работы.

 
