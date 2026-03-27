Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Над Россией за ночь сбили более 80 украинских беспилотников

Минобороны: за ночь над регионами России уничтожили 85 беспилотников ВСУ
Сергей Мирный/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что столько летательных аппаратов самолетного типа ликвидировали в период с 23:00 26 марта до 7:00 27 марта. По данным министерства, дроны сбили над Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской и Псковской областями, а также над акваторией Черного моря, Крымом и Московским регионом.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что при отражении атаки в регионе были уничтожены 36 украинских беспилотников.

Накануне украинский БПЛА нанес удар по частному дому в селе Вознесеновка в Белгородской области. В результате пострадали мать и ее семилетняя дочь, раненых доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, у ребенка диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Женщина получила баротравму.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ атаковал село во время визита губернатора.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
