Над Россией за ночь сбили более 80 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что столько летательных аппаратов самолетного типа ликвидировали в период с 23:00 26 марта до 7:00 27 марта. По данным министерства, дроны сбили над Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской и Псковской областями, а также над акваторией Черного моря, Крымом и Московским регионом.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что при отражении атаки в регионе были уничтожены 36 украинских беспилотников.

Накануне украинский БПЛА нанес удар по частному дому в селе Вознесеновка в Белгородской области. В результате пострадали мать и ее семилетняя дочь, раненых доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, у ребенка диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Женщина получила баротравму.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ атаковал село во время визита губернатора.