Врач объяснил, чем опасна черная плесень для человека

Черная плесень легко поражает нос, горло и уши — лечить самостоятельно инфекцию крайне опасно, особенно антибиотиками. Об этом «Газете.Ru» рассказал отоларинголог, врач высшей категории Владимир Зайцев.

«Организм человека ежесекундно встречается с огромным количеством различной микрофлоры — микровирусной, бактериальной, в том числе и грибковой. Так вот, для человека какая-то микрофлора патогенна, то есть ее в организме человека нет, а какая-то крайне патогенна — губительна. Крайне уязвимы практически все лор-органы. Это наружный слуховой проход, полость носа, носоглотка, задняя стенка глотки, небные миндалины, околоносовые пазухи — гайморовы, лобные, этмоидальные, сфеноидальная — это прекрасные резервуары для развития патогенной флоры. Когда черная плесень попадает в наружный слуховой проход, в пазуху носа, в носоглотку, значит, ей ничего не мешает. Наоборот. Высокая влажность и возможность там размножаться в виде спор создает для черной плесени прекраснейшие условия, равно как и ванная комната», — пояснил Зайцев.

По словам врача, чтобы черная плесень не попадала в организм, нужно заниматься гигиеной абсолютно всех помещений, а не только кухни и ванной комнаты.

«Нужно жить в чистоте. Этого будет достаточно. И нужно заниматься личностной гигиеной, укреплять собственный иммунитет. Не становиться, конечно, адептом тренажерных залов, но активный образ жизни, здоровое питание, полноценный сон — это то немногое и крайне важное для того, чтобы человек был здоров. Но если человек у себя что-то подобное подозревает, нужно не заниматься самолечением, а обращаться к специалисту. Потому что порой, когда уже что-то патогенное укореняется в организме, помочь крайне сложно, и это выглядит неким бессилием доктора. Нет, это не так. Своевременное обращение к врачу при первой симптоматике, когда человек понимает, что с ним действительно что-то серьезное, позволяет помочь на 100%», — обратил внимание Зайцев.

Он также обратил внимание, что при подозрении на инфицирование спорами черной плесени ни в коем случае нельзя лечиться антибиотиками.

«Люди знают об антибактериальных препаратах. К счастью, их уже практически невозможно купить самостоятельно в аптеке без рецепта. Но, тем не менее люди, понимая, что у них что-то патогенное, начинают пропивать антибиотики. Вера в антибиотики у людей гигантская, неистребимая. Но становится только хуже. Происходит обратная реакция. То есть человек, пропивая антибиотики, умерщвляет бактериальную микрофлору, и на ее место вылезает грибковая микрофлора — черная плесень. Становится только хуже. Здесь нужна мощная антимикотическая, противогрибковая терапия и, конечно, мощнейшая антисептическая терапия того места, куда этот грибок поселился и присоединился. Помимо лекарственной терапии, грибок боится ультразвука — под его воздействием он разрушается. Еще одна процедура — криоорошение. Сверхнизкой температуры плесень тоже выдержать не может», — заключил врач.



