Врач рассказал, можно ли лечить затяжной кашель дома

Лор Зайцев: народными средствами не вылечить затяжной кашель
Затяжной кашель не стоит лечить народными средствами — воспаление может перейти в острую стадию и стать хроническим. Об этом «Газете.Ru» рассказал отоларинголог, врач высшей категории Владимир Зайцев.

«Затяжной кашель и насморк могут говорить о том, что в начале вирусная инфекция попадает в полость носа, воспаляется слизистая, потом эта инфекция не лечится. Человек пережидает, в общем, бездействует. Инфекция уходит в гайморовы пазухи, начинается экссудативный риносинусит, то есть пазуха начинает в большей или меньшей степени подтравливать экссудат, вырабатывать его внутри, и он выходит в полость носа. Потом эта жидкость начинает стекать по задней стенке глотки. По сути, это либо имеет серозное отделяемое, либо гнойное отделяемое, либо серозно-гнойное. Эти массы, стекая по задней стенке глотки, воспаляют ее и раздражают кашлевой центр. Именно поэтому у пациентов возникает ощущение заложенности носа либо увлажненного, плохо дышащего носа. Плюс, явление кашля пациента вымучивает», — пояснил Зайцев.

Врач предупредил, что при затяжном кашле не стоит лечиться самостоятельно в домашних условиях. Так можно лишь усугубить состояние.

«Никакие народные средства — это относится к разряду увода пациента в сторону от правильного лечения. Лечение домашними средствами хронизирует воспаление — оно из острого перейдет в подострую стадию. Из-под острого в хроническое состояние, поэтому не надо данные состояния лечить дома. Эффективное лечение — оно глубокое, на уровне пазух носа, носоглотки, носовых раковин, задней стенки глотки. И чем-то самостоятельным, типа пополоскать горло горячим пивком, — это не вариант. Тактика лечения санирующая — нужно отмыть содержимое из пазух носа, погасить воспаление в полости носа и в носоглотке. Нужно воздействовать на заднюю стенку глотки противовоспалительными средствами, а потом криопроцедурами или аналоговыми процедурами гасить воспаление. Только так это лечится, если мы говорим о квалифицированном, цивильном, современном подходе», — заключил Зайцев.

