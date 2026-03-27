На Украине раскрыта фиктивная продажа зерна на $1,4 млн с участием экс-министра

На Украине раскрыта схема фиктивной продажи зерна на 63 млн гривен (около $1,4 млн) с участием бывшего министра аграрной политики и продовольствия. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Руслан Кравченко в своем Telegram-канале, не называя имя подозреваемого.

Речь идет о занимавшем министерский пост с марта 2022 года по апрель 2024 года Николае Сольском, утверждает ТАСС. До назначения в кабмин он несколько лет был депутатом Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» и руководил парламентским комитетом по аграрной политике. Уход Сольского сопровождался коррупционным скандалом: его обвинили в незаконном получении почти 2,5 тыс. га государственных земельных участков.

По словам Кравченко, вместе с экс-министром в преступной группе состояли также глава агропредприятия и его технический руководитель: они заключили договор на поставку зерна урожая 2025 года и создали видимость законной сделки, подделав складские квитанции и акты приема-передачи продукции.

Согласно этим фиктивным документам, зерно якобы хранилось на элеваторе в Киевской области, причем в количестве свыше 130 тысяч тонн — вдвое больше, чем там в принципе может поместиться.

Полиция провела по этому делу 26 обысков в Киеве и Киевской области, изъяв финансовую документацию, цифровые носители и транспортные средства. Трем участникам схемы предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения.

