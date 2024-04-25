Названа причина отставки министра аграрной политики Украины

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский подал в отставку. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В Верховную раду Украины поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности министра», — написал парламентарий.

Он уточнил, что депутаты рассмотрят заявление на одном из ближайших пленарных заседаний.

НАБУ 23 апреля предъявило обвинения участникам коррупционной схемы во главе с действующим министром, в результате реализации которой чиновник завладел государственной землей общей площадью 2 493 га. По информации украинского издания «Страна», обвинения предъявлены Сольскому. Сольский был бизнес-партнером экс-главы офиса президента Украины Андрея Богдана, отмечает издание.

Накануне издание «Главком» проинформировало, что замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич, который также является подозреваемым в этом деле, покинул территорию страны.

Национальное антитеррористическое бюро Украины (НАБУ) подозревает Сольского в незаконном захвате государственных земель. По данным следствия, в 2017-2021 годах глава ведомства незаконно завладел государственной землей в Сумской области на 291 млн грн и пытался завладеть землей еще на 190 млн грн.

Ранее политолог раскрыл смысл громких отставок на Украине.