Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина отставки министра аграрной политики Украины

Украинский министр Сольский подал в отставку на фоне уголовного дела

close
100%
НАБУ

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский подал в отставку. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В Верховную раду Украины поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности министра», — написал парламентарий.

Он уточнил, что депутаты рассмотрят заявление на одном из ближайших пленарных заседаний.

НАБУ 23 апреля предъявило обвинения участникам коррупционной схемы во главе с действующим министром, в результате реализации которой чиновник завладел государственной землей общей площадью 2 493 га. По информации украинского издания «Страна», обвинения предъявлены Сольскому. Сольский был бизнес-партнером экс-главы офиса президента Украины Андрея Богдана, отмечает издание.

Накануне издание «Главком» проинформировало, что замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич, который также является подозреваемым в этом деле, покинул территорию страны.

Национальное антитеррористическое бюро Украины (НАБУ) подозревает Сольского в незаконном захвате государственных земель. По данным следствия, в 2017-2021 годах глава ведомства незаконно завладел государственной землей в Сумской области на 291 млн грн и пытался завладеть землей еще на 190 млн грн.

Ранее политолог раскрыл смысл громких отставок на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами