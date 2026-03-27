Онищенко рассказал о пути заражения оспой обезьян в России

Онищенко заявил, что заболевший оспой обезьян россиянин мог заразиться в РФ
Последний заболевший оспой обезьян в России, вероятно, заразился внутри страны. Об этом в беседе с ТАСС заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он обратил внимание, что в РФ уже регистрировали случаи передачи этого вируса.

«Двое приехали в феврале, последний был госпитализирован 24 марта. Я не исключаю, что здесь уже произошло заражение трех человек внутри страны», — сказал Онищенко.

Он отметил, что сейчас необходима вакцина от оспы обезьян, а также настороженность врачей.

«Пришел человек с температурой, с какой-то сыпью. «Где вы были?» — «Был там», — сказал академик.

По его словам, это уже является основанием для того, чтобы ставить диагноз не медицинский, а эпидемиологический. Речь идет о случаях, когда заболевший человек приехал «из неблагополучного региона, у него есть признаки» оспы обезьян.

«Самое главное изолировать такого больного», — добавил Онищенко.

15 февраля в Санкт-Петербурге оспа обезьян была обнаружена у двух мужчин, которые вернулись из отпуска в Таиланде. Они почувствовали недомогание спустя три дня после прибытия в город — озноб, повышение температуры, головную боль и появление сыпи. Пациенты были госпитализированы в инфекционную больницу в состоянии средней степени тяжести. Их выписали в начале марта.

24 марта в Санкт-Петербурге был выявлен новый случай заболевания оспой обезьян. Заболевшего положили в стационар, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Диагноз уже подтвержден лабораторными анализами.

