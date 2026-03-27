Росфинмониторинг внес организатора попытки теракта в УФСБ по Крыму в перечень террористов

Организатора попытки теракта в УФСБ по Крыму внесли в перечень террористов

Организатор попытки теракта в здании УФСБ по Республике Крым и Севастополю, сотрудник отдельного центра специального назначения группы «Юг» Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) старший лейтенант Иван Кринов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Кринов Иван Алексеевич, 27.01.1996 г. р., г. Москва», — говорится в перечне.

2 февраля в Центр общественных связей ФСБ России сообщили, что в Крыму в одном из зданий УФСБ предотвратили теракт, который готовил использовавшийся втемную смертник по заданию украинских спецслужб.

По данным ведомства, представитель ССО ВСУ связался с крымчанином через Telegram. Он представился мужчине сотрудником ФСБ РФ и предложил ему поступить на службу в органы безопасности. В качестве проверочного задания кандидату необходимо было занести в административное здание УФСБ России в Крыму портативную аудиоколонку с функцией записи, якобы для выявления «предателей» в спецслужбе. Сотрудники ФСБ обнаружили при мужчине самодельное взрывное устройство.

