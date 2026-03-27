Для раскаявшегося в коррупции генерал-майора Кувшинова попросили 7,5 лет колонии

Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Прокурор запросил 7,5 лет колонии строгого режима начальнику 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) Министерства обороны РФ генерал-майору медицинской службы запаса Константину Кувшинову. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Кувшинова обвиняют в хищении более 57,5 млн рублей при выполнении государственного контракта, а также в получении взятки.

«По совокупности преступлений прошу окончательно назначить подсудимому 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штраф 2,4 млн рублей, лишить звания и госнаград. Конфисковать в доход государства 400 тысяч рублей, полученные в качестве взятки. Взять под стражу в зале суда», — ходатайствовал гособвинитель.

До этого защитник экс-генерала заявил, что Кувшинов «глубоко верующий человек, который добровольно решил рассказать сотрудникам правоохранительных органов о совершенных им ранее преступлениях коррупционной направленности». Адвокат осужденного военного добавил, что его подзащитный написал явку с повинной после исповеди своему духовному наставнику.

Дело Кувшинова рассматривалось в особом порядке, что означает полное признание им вины и содействие следствию. 26 ноября экс-генералу смягчили меру пресечения. Хамовнический районный суд отпустил находившегося в следственном изоляторе генерала под домашний арест.

Ранее генерал Кувшинов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение.

 
