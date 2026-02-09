Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Психолог объяснила, как восстановиться после эмоциональной перегрузки

Психолог Бенетт: сон поможет восстановиться после эмоциональной перегрузки
Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Качественный сон, прогулки, спорт и встречи с близкими помогут восстановиться после эмоциональной перегрузки, которая появляется при хроническом напряжении, затяжном стрессе и других негативных событиях. Об этом Pravda.Ru рассказала коуч, инвестор (психолог), эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт.

«Эмоциональная перегрузка — это когда наша нервная система работает на пределе возможностей. Мы привыкли поддерживать определенный эмоциональный фон, но при длительном стрессе нагрузка становится слишком сильной. Тогда организм тратит больше энергии, чем может восстановить, и наступает истощение», — отметила Бенетт.

По ее словам, в этом случае важно обращать внимание на первые признаки усталости. К ним относятся раздражительность, апатия, бессонница и потеря концентрации. В борьбе с этими проявлениями поможет физическая активность, которая снижает уровень стресса, а также положительные эмоции.

Клинический психолог Марианна Абравитова до этого говорила, что тренд на принятие душа и одновременное употребление апельсинов, который распространился в интернете как метод борьбы со стрессом, может успокаивать и отвлекать от неприятных мыслей. Она отметила, что этот эффект связан с тем, что теплая вода помогает расслабиться, а также снять напряжение и усталость.

Ранее была названа привычка, ускоряющая накопление возрастного стресса.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!