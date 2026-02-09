Психолог объяснила, как восстановиться после эмоциональной перегрузки

Качественный сон, прогулки, спорт и встречи с близкими помогут восстановиться после эмоциональной перегрузки, которая появляется при хроническом напряжении, затяжном стрессе и других негативных событиях. Об этом Pravda.Ru рассказала коуч, инвестор (психолог), эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт.

«Эмоциональная перегрузка — это когда наша нервная система работает на пределе возможностей. Мы привыкли поддерживать определенный эмоциональный фон, но при длительном стрессе нагрузка становится слишком сильной. Тогда организм тратит больше энергии, чем может восстановить, и наступает истощение», — отметила Бенетт.

По ее словам, в этом случае важно обращать внимание на первые признаки усталости. К ним относятся раздражительность, апатия, бессонница и потеря концентрации. В борьбе с этими проявлениями поможет физическая активность, которая снижает уровень стресса, а также положительные эмоции.

Клинический психолог Марианна Абравитова до этого говорила, что тренд на принятие душа и одновременное употребление апельсинов, который распространился в интернете как метод борьбы со стрессом, может успокаивать и отвлекать от неприятных мыслей. Она отметила, что этот эффект связан с тем, что теплая вода помогает расслабиться, а также снять напряжение и усталость.

