Наука

Популярное хобби снижает симптомы депрессии у пожилых

PHN: садоводство снижает тяжесть депрессии у пожилых
Cavan-Images/Shutterstock/FOTODOM

Регулярные занятия садоводством могут заметно улучшать психологическое состояние пожилых людей и снижать симптомы депрессии. К такому выводу пришли исследователи из Турции. Результаты работы опубликованы в журнале Public Health Nursing (PHN).

В рандомизированном контролируемом исследовании приняли участие 46 жителей дома престарелых. Их разделили на две группы: одна в течение трех месяцев раз в неделю занималась садоводством, вторая жила в обычном режиме без дополнительных активностей.

До и после эксперимента ученые оценивали состояние участников с помощью шкалы депрессии для пожилых людей и модели психологического благополучия PERMA, которая учитывает позитивные эмоции, вовлеченность, отношения, ощущение смысла жизни и достижения.

Через три месяца у участников первой группы показатели депрессии значительно снизились, а уровень психологического благополучия вырос. Различия между группами оказались статистически значимыми, а эффект — выраженным по силе воздействия.

По мнению авторов, даже умеренная физическая активность и взаимодействие с растениями раз в неделю способны оказывать ощутимую поддержку эмоциональному состоянию пожилых людей. Исследователи считают, что внедрение программ садоводства в учреждениях длительного ухода может стать простым, доступным и недорогим способом профилактики депрессивных симптомов и улучшения качества жизни.

Ранее ученые нашли способ ускорить лечение депрессии без лекарств.

 
