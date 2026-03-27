Лавров и Воробьев вручили героям СВО дипломы для работы на госслужбе

В МИД РФ вручили дипломы управленцев героям СВО для работы на госслужбе

В Подмосковье 29 ветеранов СВО завершили обучение на управленцев для будущей работы на муниципальной и государственной службе. Церемония вручения дипломов прошла сегодня в МИД РФ, в ней приняли участие глава дипведомства Сергей Лавров и губернатор Андрей Воробьев, передает 360.ru.

Герои СВО обучались по программе «Управление городской инфраструктурой и развитие территорий». Поздравляя бойцов с завершением обучения, Лавров подчеркнул, что они уже проявили верность Отечеству и готовность жертвовать собой ради родины и жителей.

«Теперь ваш опыт вкупе с приобретенными в МГИМО знаниями предстоит применить в интересах обеспечения поступательного социально-экономического развития нашей страны, улучшения жизни России», — подчеркнул министр.

Всего курс, подготовленный ГлавУпДК при МИД России и Одинцовским филиалом МГИМО МИД России, завершили 29 ветеранов из 16 регионов страны. Как отметил Воробьев, после обучения каждый участник программы сможет реализовать себя и найти работу.

Один из выпускников, подполковник Алексей Касянов из Одинцова, рассказал, что обучение показалось ему непростым – пришлось осваивать знания из различных сфер, включая экономику, благоустройство, образование и прочие.

«Те знания, которые я получил, можно будет применить в управлении на муниципальном или государственном уровне», — отметил боец.

Курс продлился 10 недель, в течение 600 часов участники программы осваивали семь профильных модулей с помощью преподавателей МГИМО и представителей правительства. На следующий поток планируется набрать еще 30 человек, сообщил глава региона.

«Это значит, что курс востребован, и мы очень надеемся, что все самые добрые и смелые намерения и мечты о самореализации будут успешно осуществлены», — подчеркнул он.

Напомним, программа «Герои Подмосковья», продолжающая инициативу «Времени героев», стартовала в марте прошлого года. Ее цель — подготовить высококвалифицированные кадры из числа участников СВО для работы в органах власти и госкомпаниях. Третий модуль программы начался в середине февраля и был посвящен региональному и муниципальному управлению.

Ранее в Подмосковье рассказали о региональных мерах поддержки участников СВО.