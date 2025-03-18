Губернатор Московской области рассказал о помощи участникам СВО

Более 400 человек подали заявки на обучение по программе «Герои Подмосковья»

Важно максимально окружить заботой и вниманием ветеранов спецоперации и их семьи. Об этом на встрече с руководителями муниципальных отделений Ассоциации ветеранов СВО рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Мероприятие прошло в региональном фонде «Защитники Отечества» в Красногорске.

Он напомнил, что ассоциация, созданная по инициативе президента России Владимира Путина, помогает семьям военнослужащих, трудоустраивает вернувшихся с фронта, организует патриотические акции и собирает гуманитарную помощь.

«Наш президент делает акцент на том, что здесь нужен системный подход. Поэтому в Подмосковье мы предусмотрели порядка 30 мер поддержки — и протезирование, и трудоустройство, и обучение, и бесплатные кружки для детей. У нас работают три центра реабилитации, там уже прошли восстановление более 1 тыс. ребят после ранений», — сказал Воробьев.

При этом губернатор уточнил, что фонд «Защитники Отечества» активно помогает с выплатами, документами и лечением участников СВО.

На данный момент в Подмосковье действуют 55 отделений Ассоциации ветеранов СВО и открыты 22 приемные в муниципальных образованиях. В этом году проведено более 350 мероприятий, включая «Уроки мужества», лекции, мастер-классы по изготовлению окопных свечей и плетению маскировочных сетей. Также установлены доски памяти и парты героев, а в зону спецоперации отправлены гуманитарные грузы.

Отмечается, что подмосковным отделением ассоциации руководит Кирилл Лосунчуков, который ранее прошел стажировку в рамках президентской программы «Время героев» и стал заместителем министра инвестиций, промышленности и науки региона.

Напомним, с 3 марта в регионе стартовала образовательная программа «Герои Подмосковья», продолжающая инициативу «Времени героев». Ее цель — подготовить высококвалифицированные кадры из числа участников СВО для работы в органах власти и госкомпаниях. На участие уже подано более 400 заявок, включая заявку руководителя отделения ассоциации в Химках Александра Александрова. Прием документов продлится до конца апреля, а обучение начнется 15 сентября.