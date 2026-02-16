Участников СВО обучат госуправлению по программе «Герои Подмосковья»

В Солнечногорске стартовал третий модуль образовательной программы «Герои Подмосковья», которая направлена на подготовку высококвалифицированных кадров из числа участников военной спецоперации. Новый этап программы посвящен региональному и муниципальному управлению, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

В рамках программы в течение десяти дней преподаватели РАНХиГС и представители регионального правительства будут обучать участников программы в мастерской управления «Сенеж», рассказывая им о разных направлениях работы. Слушателями выступят 65 финалистов, принимавших участие в СВО.

«Преподаватели, эксперты расскажут, в том числе, об использовании технологий ИИ, поделятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства», — цитирует Воробьева 360.ru.

Программу разработали с участием экспертов Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Финалисты уже завершили два модуля обучения, посвященные госполитике и госуправлению, экономике и финансам. Сразу после обучения они проходили стажировку, а их наставниками стали главы округов, депутаты государственной и областной думы, члены правительства.

На третьем модуле участникам предстоит прослушать лекции по развитию транспортной инфраструктуры, бизнеса, соцполитике, ИИ и другим темам. Завершающий модуль запланирован на прель – его посвятят изучению современных технологий управления. После этого участникам СВО предложат свободные вакансии или зачислят их в кадровый резерв.

Напомним, программа «Герои Подмосковья», продолжающая инициативу «Времени героев», стартовала в марте прошлого года. Ее цель — подготовить высококвалифицированные кадры из числа участников СВО для работы в органах власти и госкомпаниях.

Ранее в Подмосковье рассказали о региональных мерах поддержки участников СВО.