Врач предупредил о негативном влиянии апноэ на близость

Храп и остановки дыхания во сне могут разрушить не только здоровье, но и интимные отношения с партнером. Об этом в беседе с РИАМО предупредил ринохирург, пластический хирург Сергей Карпович.

«Первый и самый очевидный фактор — храп. Он может стать серьезной проблемой для партнера, нарушая сон обоих. Постоянный недосып приводит к раздражительности, снижению либидо, ухудшению настроения. Это разрушает близость на эмоциональном уровне», — отметил врач.

При апноэ (остановках дыхания), по его словам, организм каждую ночь испытывает кислородное голодание. Из-за этого падает уровень тестостерона — главного гормона, отвечающего за либидо как у мужчин, так и у женщин. Хроническая гипоксия нарушает работу эндокринной системы, снижает энергию, вызывает постоянную усталость. В результате качество интимной жизни ухудшается.

Кроме того, апноэ напрямую связано с эректильной дисфункцией. Исследования показывают: у мужчин с синдромом обструктивного апноэ риск импотенции в разы выше, подчеркнул Карпович.

Причиной проблемы чаще всего является искривленная носовая перегородка. Септопластика или вазотомия помогают восстановить нормальное дыхание, возвращают энергию, нормализуют гормональный фон и в итоге улучшают качество интимной жизни, заключил специалист.

Детский отоларинголог, слип-эндоскопист «СМ-Клиника» для детей Анастасия Вишнякова до этого говорила, что храп у детей может быть не просто особенностью сна, а сигналом о возможных проблемах со здоровьем, способных серьезно повлиять на развитие ребенка.

По ее словам, редкие случаи храпа при простуде или насморке не вызывают серьезных опасений. Но если ребенок храпит регулярно, это уже не норма, а возможный симптом патологии.

