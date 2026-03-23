Врач предупредил об опасности популярного метода улучшения сна

Mirror: трекеры для контроля сна могут усилить тревогу и стресс
Популярные приложения и гаджеты (трекеры) для контроля сна помогают многим людям улучшить ночной отдых, но у части пользователей они вызывают стресс и тревожные мысли. Об этом предепредил норвежский психолог Хокон Лундеквам Берге. Его слова приводит издание Mirror.

Эксперт рассказал о недавнем исследовании, в котором приняли участие около тысячи человек, регулярно использующих трекеры сна. Это устройства или приложения, которые отслеживают различные параметры отдыха: продолжительность, фазы, храп, частоту пробуждений и другие. Они помогают выявить проблемы со сном (сонливость, бессонницу, частые пробуждения) и дать рекомендации по улучшению.

Около 15% участников сообщили о заметном улучшении сна, тогда как 2,3% отметили ухудшение. Наиболее частым негативным эффектом стало усиление беспокойства по поводу качества ночного отдыха — об этом рассказали 17% респондентов.

Чаще всего негативные последствия проявлялись у людей с повышенной тревожностью и хронической бессонницей. Такие пользователи проявляли склонность к навязчивым мыслям о сне, чрезмерно следили за сигналами тела и переживали, что что-то помешает им выспаться.

Отмечается, что некоторые испытуемые могли ориентироваться только на предложенные графики, не обращая внимания на собственные ощущения. Это явление называется «ортосомнией» — навязчивым стремлением к идеальному сну. Берге советует таким людям отказаться от использования трекеров и снимать умные часы на ночь.

«Лучше прислушиваться к собственному организму и ложиться спать, когда чувствуете усталость. Кровать и спальня должны ассоциироваться со сном, иначе длительное лежание с открытыми глазами может усилить проблемы», — пояснил психолог.

Ранее врач назвала опасное последствие одной бессонной ночи.

 
