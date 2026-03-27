В России хотят внедрить систему бонусов за сданное вторсырье

В Сириусе и на Красной Поляне запущена первая в России система бонусов за сданное вторичное сырье. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО). На сегодняшний день 36 контейнерных площадок уже оснащены специальными NFC-метками.

Чтобы получить бонусы за сдачу вторсырья, необходимо отсканировать метку контейнерной площадки в приложении TrashBack, затем маркировку «Честный знак» на упаковке. После этого за каждую единицу сданной тары начисляются баллы — «экойны», уточняет издание.

Накопленные «экойны» можно обменять на бонусы от авторов проекта — баллы ВкусВилл или товары из переработанного пластика, которые печатает TrashBack на 3D-принтерах. Принимаются ПЭТ-бутылки, упаковка от бытовой химии, тетрапак и стеклянные бутылки. Создатели системы надеются, что ее география будет расширяться, и к ней присоединятся другие регионы.

«Подобные решения формируют новую культуру обращения с отходами, когда раздельный сбор становится экономически привлекательным для жителей. Цифровые технологии позволяют сделать процесс прозрачным и удобным», — отметили в пресс-службе РЭО.

До этого РЭО сообщал, что россияне, проживающие в городах-миллионниках, чаще всего сдают на переработку футболки, джинсы, брюки и детскую одежду. Сейчас в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Перми, а также в Московской и Ленинградской областях разместили более 5 тысяч баков для сбора ненужных вещей из текстиля.

