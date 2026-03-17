В России начнут обучать инвестициям в отходы

Эксперты Российского экологического оператора (РЭО) и Финансового университета при Правительстве РФ разработали программу повышения квалификации «Практика ответственного инвестирования в управлении отходами». Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу РЭО. Уточняется, что набор слушателей откроется уже в марте этого года.

Курс ориентирован на руководителей и специалистов, которые занимаются реализацией проектов в сфере обращения с отходами. Он также будет полезен тем, кто хочет глубже разобраться в особенностях формирования ESG-повестки.

В РЭО отметили, что главная задача программы — подготовить кадры, способные эффективно внедрять ESG-принципы, применять лучшие отечественные и международные практики, а также обеспечивать экологическую ответственность бизнеса в области обращения с отходами. Обучение будет включать лекции с участием экспертов экооператора и представителей реального сектора.

«Управление отходами — это перспективное направление развития компаний. Специалисты в этой сфере востребованы на рынке труда», — напомнили в пресс-службе компании.

До этого РЭО привел статистику, согласно которой, более половины (52,5%) жителей России сортируют бытовые отходы.

Выяснилось, что 26% респондентов разделяют мусор на вторичное сырье и смешанные отходы. Еще 26,4% опрошенных практикуют сортировку по более мелким фракциям, таким как бумага, стекло, пластик, алюминиевые емкости и тому подобное.

Ранее стало известно, что в России сбор платежей за вывоз отходов превысил 96% в 2025 году.