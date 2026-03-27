Названы незаменимые продукты для ежедневного рациона

Врач Кашух: некоторые продукты обязательно должны быть в рационе каждый день
Организм человека нуждается в ежедневном поступлении определённых нутриентов – достаточного количества белков, жиров, углеводов, клетчатки, витаминов и минералов. Поэтому в ежедневном рационе обязательно должны быть продукты, которые обеспечат их поступление в организм, рассказала RT врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

В первую очередь, по её словам, важно включить в рацион источники пищевых волокон, так как без клетчатки нарушается работа кишечника, что сильно бьёт по иммунитету. Среди таких продуктов – цельные крупы, фрукты, овощи и зелень с высоким содержанием растворимых и нерастворимых пищевых волокон.

Не менее важно получать полноценный белок с аминокислотами.

«Для восстановления тканей, выработки ферментов и сохранения мышечной массы организму необходим постоянный доступ к источнику строительных элементов, — пояснила Кашух. — Когда в организм стабильно поступает суточная норма белка, это помогает избежать распада мышечных волокон».

Полезные жиры нужны для обновления клеток и синтеза гормонов, поэтому важно регулярно употреблять хорошие растительные масла, жирную рыбу. Что касается сложных углеводов, то они нужны для головного мозга и всех систем организма, их источниками являются макароны твёрдых сортов, бобовые, овощи и цельнозёрновой хлеб.

Кроме того, врач посоветовала регулярно включать в рацион ферментированные продукты – например, квашеную капусту, а также молочку, богатую бифидобактериями. Это важно для баланса кишечной микрофлоры, заключила специалист.

До этого учёные выяснили, что увеличение потребления кальция и молочных продуктов снижает риск развития метаболического синдрома — комплекса нарушений, включающего ожирение, повышенное давление и сбои в обмене веществ. Данные их исследования указывают на возможную роль рациона, богатого кальцием, в поддержании нормального обмена веществ.

Ранее врач перечислила продукты, которые могут навредить гипотоникам.

 
