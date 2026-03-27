Трихолог назвала привычки, которые вредят волосам

Трихолог Галлямова: неправильное питание и ношение тугих причесок портят волосы
На состояние волос оказывает влияние не только правильный уход, но и образ жизни человека. Некоторые повседневные привычки способны привести к проблемам и навредить здоровью волос. Об этом газете «Известия» рассказала эксперт в области здоровья волос, трихолог Юлия Галлямова.

Эксперт предупредила, что одной из главных причин ухудшения состояния волос становится неправильное питание. Из-за нехватки железа и белка волосы слабеют, истончаются и со временем начинают выпадать. Поэтому крайне важно следить за сбалансированностью всего рациона.

По словам трихолога, другой распространенной ошибкой является привычка делать тугие прически, которые повреждают волосы. Хвосты, пучки и африканские косички сильно натягивают волосы, в результате чего происходит повреждение волосяных фолликул и может возникнуть тракционная алопеция.

«Многие недооценивают важность обычного расчесывания. Между тем это не просто уходовая процедура, а своего рода массаж кожи головы. Регулярное расчесывание улучшает микроциркуляцию крови, а значит, питание волосяных фолликулов. Это способствует более активному росту и улучшению качества волос», — объяснила специалист.

Она добавила, что также навредить волосам может отказ от стрижки кончиков, которые в секущемся состоянии распространяют повреждение по всей длине и приводят к ломкости. Не менее важно отказаться от привычки часто трогать волосы и накручивать их на пальцы. В противном случае есть риск повредить корни и ослабить фолликулы.

Помимо этого, негативно отразиться на состоянии волос может редкое мытье головы. Остатки средств для укладки, кожного сала и других загрязнений могут спровоцировать воспаление и навредить фолликулам. Также важно не злоупотреблять сухими шампунями, которые не очищают кожу головы, абсорбируя кожное сало и создавая пленку, препятствующую дыханию кожи.

До этого Галлямова предупреждала, что одними из наиболее распространенных ошибок в уходе за волосами становятся смешение понятий типа кожи головы и типа волос, а также пересушивание агрессивными средствами.

Ранее россиян предупредили о риске облысеть и поседеть из-за сильного стресса.

 
