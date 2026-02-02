Названы распространенные ошибки в уходе за волосами

Одними из самых распространенных ошибок в уходе за волосами являются смешение понятий типа кожи головы и типа волос, а также пересушивание волос агрессивными средствами. Об этом «Известиям» рассказала доктор медицинских наук, врач-дерматолог и трихолог Юлия Галлямова.

По словам специалиста, многие смешивают понятия тип кожи головы и тип волос. При жирной коже корни быстро начинают выглядеть сальными, в то время как по длине волосы зачастую остаются сухими из-за частого мытья с использованием агрессивных продуктов. В таких ситуациях нужно защищать длину бальзамами и масками.

В первую очередь в домашнем уходе необходимо ориентироваться именно на тип кожи головы, соблюдая адекватную частоту мытья. При этом всегда следует пользоваться кондиционирующими средствами. Одними из частых ошибок становятся пересушивание волос агрессивными продуктами, недостаточное очищение кожи головы, а также попытка сделать укладку без термозащиты.

Врач также объяснила, что ломкость и истончение волос далеко не всегда говорят о начале облысения. Неправильно подобранный уход способен лишь создавать иллюзию алопеции, при этом при отсутствии поражения фолликулов состояние волос можно улучшить.

Помимо этого, эксперт подчеркнула, что у некоторых домашних приборов есть клинические рекомендации, но они работают только при правильных показаниях и постоянном применении. По ее словам, в основном салонные процедуры только улучшают внешний вид, но не устраняют истинную причину проблемы.

