Россиян предупредили о риске облысеть и поседеть из-за сильного стресса

Сильные переживания могут ударить по волосам с задержкой, когда человек уже успел выдохнуть и решить, что все позади. Механизм воздействия в беседе с «Газетой.Ru» объяснила трихолог и дерматовенеролог клиники трихологии «Доктор Волос» Татьяна Гончарова.

По словам врача, стресс запускает сразу несколько процессов в организме, и часть из них напрямую затрагивает волосяные фолликулы на трех уровнях — гормональном, сосудистом и иммунном.

Первый уровень связан с гормонами стресса, пояснила Гончарова. При напряжении надпочечники выбрасывают в кровь кортизол и адреналин, а фолликулы чувствительны к таким колебаниям. Кортизол способен нарушать фазы роста волос, из-за чего они раньше времени переходят в фазу выпадения (телоген). При этом заметное поредение появляется не сразу, в среднем через два-три месяца после события.

«Волосы редеют по всей поверхности головы, особенно в зоне висков и макушки, где фолликулы активнее реагируют на гормональные изменения, — отметила Гончарова. — На осмотре с трихоскопией врач может увидеть множество «пустых» фолликулов. Если кортизол остается повышенным долго, это дополнительно ухудшает состояние волос за счет влияния на белок и коллаген».

Второй механизм связан с сосудами, продолжила эксперт. Адреналин вызывает спазм сосудов, которые питают волосяные луковицы. В результате к фолликулам хуже поступают кислород и питательные вещества, волосы становятся тоньше и выглядят тусклыми. При длительном кислородном голодании фолликул может атрофироваться, и тогда вернуть рост крайне сложно.

Третий уровень, отметила трихолог, иммунный. Стресс способен сбить настройки иммунитета так, что лимфоциты начинают атаковать собственные фолликулы. Это иногда приводит к очаговой алопеции, когда на коже головы появляются округлые зоны поредения.

«Часто из-за стресса люди седеют. Сильный стресс провоцирует выброс норадреналина, который истощает стволовые клетки меланоцитов. Когда запас клеток иссякает, пигмент перестает поступать к волосу. Обратить седину вспять невозможно. Кроме того, стресс может ухудшать состояние кожи головы, провоцировать зуд и проявления себорейного дерматита», — предупредила Гончарова.

Трихолог подчеркнула, что при выпадении волос важно не пытаться подбирать универсальный уход по советам из интернета. Следует записаться на индивидуальную консультацию. Во время нее врач собирает анамнез, оценивает привычки пациента, изучает сопутствующие симптомы и подбирает персональную тактику лечения.

В арсенале трихолога могут быть трихоскопия и контроль динамики, программы для кожи головы, физиотерапевтические методики, инъекционные техники, аппаратное лечение токами, воздействие температурами, пилинг, лазер, назначаются курсы процедур, которые поддерживают фолликулы и улучшают питание кожи головы. Также врач подбирает средства для домашнего ухода под тип кожи пациента. Комплексное воздействие позволяет проводить даже тотальное восстановление волос, бороться с алопецией и сохранять здоровье волос на долгие годы. При очаговой алопеции и стойком поредении врач обычно сразу обсуждает долгосрочное наблюдение, так как такое течение нередко становится хроническим, заключила Гончарова.

