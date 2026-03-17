Названы факторы, которые могут ускорить развитие варикоза

Не только наследственность, но и образ жизни и длительные статические нагрузки могут ускорять появление симптомов варикоза. Об этом Pravda.Ru рассказала врач хирург-флеболог Юсуповской больницы, кандидат медицинских наук Елена Смирнова.

По ее словам, генетические факторы все же играют решающую роль. При этом длительная сидячая работа или другие статические нагрузки могут усугублять ситуацию. В связи с этим она призвала людей с сидячей работой регулярно давать ногам небольшую физическую нагрузку.

«Если работа связана с длительным сидением, желательно каждые один-два часа делать небольшую разминку. Можно выполнять движения в голеностопном суставе — вращать стопу по и против часовой стрелки, тянуть носок на себя и от себя. Полезно также хотя бы несколько минут пройтись. Кроме того, важно пить достаточное количество воды, потому что это помогает снижать риск застоя крови и тромбообразования», — сказала Смирнова.

Врач добавила, что при появлении признаков варикоза или неприятных ощущений в ногах стоит обратиться к специалисту.

Флеболог, хирург, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ им. Пирогова Вадим Богачев до этого говорил, что спорт играет важную роль в профилактике варикоза, однако, некоторые виды физической активности могут ухудшить состояние вен и спровоцировать осложнения. По его словам, некоторые нагрузки создают избыточное давление и могут привести к осложнениям, наибольший риск связан с силовыми тренировками и подъемом тяжестей без использования компрессионного белья.

