Названы виды спорта, которые ускоряют развитие варикоза

Врач Богачев: силовые тренировки ускоряют развитие варикоза
David Parry/Global Look Press

Спорт играет важную роль в профилактике варикоза, однако, некоторые виды физической активности могут ухудшить состояние вен и спровоцировать осложнения. Об этом Pravda.Ru рассказал флеболог, хирург, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ им. Пирогова Вадим Богачев.

По его словам, некоторые нагрузки создают избыточное давление и могут привести к осложнениям, наибльший риск связан с силовыми тренировками и подъемом тяжестей без использования компрессионного белья. Кроме того, опасность представляют травмоопасные виды спорта — например, тайский бокс или карате. Бег при этом может быть полезен, поскольку он помогает поддерживать нормальный отток крови и тренирует мышцы нижних конечностей.

«Однако важно подбирать правильную обувь в зависимости от покрытия — будь то асфальт или грунт. Это помогает равномерно распределять нагрузку и предотвращать перенапряжение суставов и сосудов. При этом во время длительных пробежек, особенно в жаркую погоду, необходимо следить за уровнем гидратации — обезвоживание может привести к сгущению крови и повышению риска тромбоза», — отметил Богачев.

При варикозной болезни он призвал соблюдать умеренность и не стремиться к чрезмерным результатам.

Старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин до этого рассказал «Газете.Ru», что охлаждающие ванны помогают предотвратить развитие варикоза ног. Процедура эффективно улучшает кровообращение, уточнил он.

Ранее врач рассказал, как вовремя распознать варикоз.
 
