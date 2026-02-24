Названы виды спорта, которые ускоряют развитие варикоза

Спорт играет важную роль в профилактике варикоза, однако, некоторые виды физической активности могут ухудшить состояние вен и спровоцировать осложнения. Об этом Pravda.Ru рассказал флеболог, хирург, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ им. Пирогова Вадим Богачев.

По его словам, некоторые нагрузки создают избыточное давление и могут привести к осложнениям, наибльший риск связан с силовыми тренировками и подъемом тяжестей без использования компрессионного белья. Кроме того, опасность представляют травмоопасные виды спорта — например, тайский бокс или карате. Бег при этом может быть полезен, поскольку он помогает поддерживать нормальный отток крови и тренирует мышцы нижних конечностей.

«Однако важно подбирать правильную обувь в зависимости от покрытия — будь то асфальт или грунт. Это помогает равномерно распределять нагрузку и предотвращать перенапряжение суставов и сосудов. При этом во время длительных пробежек, особенно в жаркую погоду, необходимо следить за уровнем гидратации — обезвоживание может привести к сгущению крови и повышению риска тромбоза», — отметил Богачев.

При варикозной болезни он призвал соблюдать умеренность и не стремиться к чрезмерным результатам.

Старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин до этого рассказал «Газете.Ru», что охлаждающие ванны помогают предотвратить развитие варикоза ног. Процедура эффективно улучшает кровообращение, уточнил он.

