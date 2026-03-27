Россиянам рассказали о пользе овсянки для здоровья

Овсяные хлопья длительного приготовления могут положительно повлиять на состояние кишечника, поскольку они работают как биологическая «губка». Об этом Pravda.Ru рассказала косметолог и биохимик Валерия Ромашина.

По ее словам, в них содержится большое количество грубых волокон, что стимулирует перистальтику. Кроме того, овсянка при регулярном употреблении может улучшить обмен веществ и способствовать более эффективному сжиганию жиров.

«В моей практике я часто вижу клиенток с пористой кожей и воспалениями, которые годами лечат последствия, игнорируя диету. Сложные углеводы из каш создают правильный pH-баланс внутри, что делает кожу менее восприимчивой к внешним агрессорам. Помните: эпидермис — это зеркало вашего тонкого кишечника», — добавила Ромашина.

Нутрициолог первого в России отеля тишины «Мира Силентиум» Анна Демина до этого говорила, что продукты, богатые триптофаном, например, яйца, молочные продукты, сыр, орехи, семена, способствуют поднятию настроения. По ее словам, синтезу «гормонов счастья» также способствуют цельнозерновые и бобовые продукты (овсянка, гречка, киноа, фасоль, нут).

Ранее был назван простой способ снизить уровень вредного холестерина за два дня.