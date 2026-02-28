Назван простой способ снизить уровень вредного холестерина за два дня

NatCom: два дня на овсянке снижают уровень вредного холестерина на 10%

Всего два дня питания почти исключительно овсянкой могут заметно снизить уровень «плохого» холестерина. К такому выводу пришли исследователи Боннского университета. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

В исследовании участвовали люди с метаболическим синдромом — состоянием, которое включает избыточный вес, повышенное давление, высокий уровень сахара в крови и нарушения липидного обмена. В течение 48 часов участники придерживались калорийно ограниченного рациона, состоящего почти полностью из овсяной каши. Контрольная группа также сократила калорийность питания, но без употребления овса.

Участники овсяной группы съедали по 300 г овсянки в день, разделенных на три приема пищи, добавляя лишь небольшое количество овощей или фруктов. В результате уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — «плохого» холестерина — снизился у них примерно на 10%. Кроме того, в среднем участники потеряли около двух килограммов веса, а их артериальное давление немного уменьшилось.

«Это значительное снижение, хотя и не сопоставимое по силе с современными медикаментами», — отметила младший профессор Института наук о питании Боннского университета Мари-Кристин Симон. По ее словам, положительный эффект сохранялся даже через шесть недель после двухдневного вмешательства.

Ученые также обнаружили изменения в составе кишечной микробиоты. Употребление овса увеличивало численность определенных бактерий, которые перерабатывают его компоненты и образуют фенольные соединения. «Мы показали, что кишечные бактерии расщепляют овес с образованием феруловой кислоты и других метаболитов, которые, вероятно, положительно влияют на обмен холестерина», — пояснила ведущий автор работы Линда Клюмпен.

Кроме того, некоторые бактерии способствуют выведению аминокислоты гистидина, избыток которой может быть связан с развитием инсулинорезистентности.

В отдельной шестинедельной фазе исследования участники ежедневно съедали по 80 г овсянки без дополнительного ограничения калорий. Такой режим показал лишь умеренные изменения, что указывает на важность сочетания высоких доз овса и снижения калорийности.

Всего в исследовании приняли участие 68 человек. Обе фазы проводились как рандомизированные контролируемые испытания. Хотя полностью «ослепить» участников в диетических исследованиях сложно, лабораторные специалисты, анализировавшие образцы крови и кала, не знали, к какой группе они относятся.

Авторы предполагают, что кратковременные «овсяные дни», повторяемые с определенной периодичностью, могут стать относительно простым способом поддержания нормального уровня холестерина и профилактики диабета. Однако для подтверждения долгосрочного эффекта потребуются дополнительные исследования.

