Врач объяснила, что поможет избавиться от боли в шее

Нестероидные противовоспалительные средства, а также согревающие мази или перцовые пластыри могут помочь избавиться от боли в шее. Об этом «Москве 24» рассказала врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева.

По ее словам, они помогут расслабить мышцы в этом отделе.

«Однако, если после двух-трех суток их применения дискомфорт не уменьшается и даже становится сильнее, стоит обратиться к врачу. Потому что причины дискомфорта могут быть самыми разными: связанными в том числе с повреждением связочного аппарата и костных структур», – подчеркнула Воробьева.

Врач предупредила, что эту проблему нельзя игнорировать, поскольку так боль может перейти в хроническую. В этом случае она будет труднее поддаваться лечению, заключила эксперт.

Психолог и врач-терапевт Августина Рай до этого рассказала «Газете.Ru», что боль в плечах или шее не всегда связана с усталостью или неправильной осанкой. Часто тело сигнализирует о внутреннем состоянии — хроническом стрессе, страхах, накопленной усталости, которые проявляются через психосоматику.

