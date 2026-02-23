Психолог объяснила, почему боль в шее может быть сигналом эмоций

Боль в плечах или шее не всегда связана с усталостью или неправильной осанкой. Часто тело сигнализирует о внутреннем состоянии — хроническом стрессе, страхах, накопленной усталости, которые проявляются через психосоматику. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог и врач-терапевт Августина Рай.

«Мышцы воротниковой зоны и плечевого пояса — это своеобразный индикатор эмоциональной нагрузки», — объяснила она.

По словам эксперта, шея и плечи реагируют на тревогу подсознательно: когда мы боимся или находимся в стрессе, тело сжимается, голова втягивается, а мышцы напрягаются. Итог — боль, скованность, повышение давления, ограничение движений. Плечевой пояс символизирует груз ответственности, здесь человек держит свои проблемы и подавленные эмоции: обиду, страх, гнев.

«Шея часто отражает контроль и упрямство», — объясняет Рай. Боль и скованность, трудности с поворотом головы могут означать нежелание смотреть на ситуацию с другой стороны, а ощущение тяжести и «мира на плечах» — попытку управлять тем, что неподвластно. Иногда появляется так называемый «вдовий горбик» — холка в районе седьмого шейного позвонка. По словам психолога, это символ огромного груза невысказанных эмоций и необходимости подстраиваться под обстоятельства.

Плечи — «синдром усталых плеч». Опущенные плечи, ноющая боль при движении, ощущение, что на вас свалился весь мир — работа, забота о других, долги.

«Зажатость и сутулость формируются как защита уязвимых частей тела — сердца и легких — от внешних стрессов и страхов проявить себя», — отмечает эксперт.

Верхняя и средняя части спины тоже «говорят» о внутреннем состоянии. Боль между лопатками может быть связана с накопленной обидой, гневом, предательством. Напряжение вдоль позвоночника говорит о том, что человеку не на кого опереться, он ощущает необходимость быть опорой для всех.

С чего начинать работу с телом? Прежде всего — обратиться к врачу и пройти обследование. Снятие физической боли, массаж, физиотерапия помогают восстановить естественные функции тела. Но, предупреждает Рай, если не работать с внутренним миром, напряжение вернется.

Простые упражнения помогают снять мышечное напряжение: глубокое диафрагмальное дыхание с поднятием плеч на вдохе и опусканием на медленном выдохе, растяжка для шеи и плеч, плавание, аквааэробика. Теплый душ, ванна, грелка на плечи и шею тоже оказывают эффект.

Но главное — работать с причиной боли, с эмоциональной составляющей. Начните с диалога с телом: спросите, какую эмоцию нужно отпустить.

Эмоциональная разрядка — записывайте негативные чувства на лист и рядом противоположные установки: «я болею — я здорова», «я устала — я бодрая», «я боюсь — мне все по силам». Разрешайте себе плакать и визуализируйте, например, снимая мысленно тяжелый камень с плеч и откладывая его перед собой.

Не менее важна практика границ. Учитесь говорить «нет» людям и обстоятельствам, перестаньте быть жертвой ситуации — защищайте свои ресурсы. И, наконец, благодарность: отмечайте каждый день положительные моменты, даже простые вроде здоровья. Это стимулирует выработку эндорфинов и дофамина, улучшая психическое и физическое состояние.

«Сочетание этих методов — работа с телом, эмоциями, границами и благодарностью — позволяет снять хроническое напряжение и восстановить внутренний баланс», — резюмирует Рай. По ее словам, именно комплексный подход помогает вернуть контроль над жизнью и облегчить боль, которую тело держало слишком долго.

