Названы неочевидные причины появления боли в шее

Боль в шее может возникать на фоне стресса или из-за холодного весеннего ветра. Об этом «Москве 24» рассказала врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева.

По ее словам, мышечные боли в шейном отделе в ранний весенний период зачастую связаны с переохлаждением, поскольку в солнечную погоду многие стараются легче одеваться и расстегивают куртки. Такая боль может переходить на затылочную область и на виски, отметила врач.

Кроме того, дискомфорт могут вызывать и стрессовые ситуации, поскольку организм может реагировать на них, в том числе спазмированием мышц.

«Боль в шее может возникнуть из-за длительного пребывания в статичной позе, когда человек, например, сидит за компьютером, использует телефон, много времени проводит за рулем. И это с большей вероятностью происходит, если мы в целом мало занимаемся фитнесом и ведем сидячий образ жизни. Идет постоянное перенапряжение мышц», — добавила Воробьева.

Психолог и врач-терапевт Августина Рай до этого рассказала «Газете.Ru», что боль в плечах или шее не всегда связана с усталостью или неправильной осанкой. Часто тело сигнализирует о внутреннем состоянии — хроническом стрессе, страхах, накопленной усталости, которые проявляются через психосоматику.

