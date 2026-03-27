Юрист рассказал, чем грозит работодателю вызов сотрудника в выходной

Работодателю за незаконный вызов сотрудника в выходной или праздничный день грозит административная ответственность. Об этом сообщил член Ассоциации юристов России Иван Курбаков в беседе с РИА Новости.

Привлечение сотрудника к работе в выходной и праздничный день производится только при его согласии, отметил юрист.

В случае отсутствия согласия работника работодателю грозит административная ответственность по статье 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»). Наказание по этой статье предполагает штраф до 50 тыс. рублей или предупреждение.

Курбаков подчеркнул, что к труду в выходные и праздничные дни не могут привлекаться беременные женщины и несовершеннолетние (за исключением творческих профессий). Инвалидов и женщин с детьми до трех лет можно вызвать только при наличии письменного согласия.

До этого адвокат Коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова предупредила, что за шутки в рабочем чате на 1 апреля может грозить увольнение.

Ранее сообщалось, что за использование рабочего компьютера в своих целях могут уволить.