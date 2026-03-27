Россиян могут уволить за первоапрельскую шутку в рабочем чате

Пытаясь пошутить в рабочем чате на 1 апреля, стоит понимать, что шутки бывают разными: остроумными, смешными, оскорбительными, унижающими достоинство и даже умаляющими авторитет компании. За все это может грозить увольнение, рассказала «Газете.Ru» адвокат Коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова.

Адвокат предупреждает о том, что неважно, какой день на календаре: будь то первое апреля или третье сентября — шутка или прикол в корпоративном мессенджере является дисциплинарным проступком и может стать поводом для наказания (замечания, выговора) и последующего увольнения.

Дело в том, что общий рабочий чат должен использоваться для обмена нужной и важной информацией между сотрудниками, а не для шуток и развлечений.

«В течение рабочего дня работники должны заниматься только делами, связанными с их трудовыми обязанностями и не мешать другим сотрудникам работать. По сути, использование рабочего чата не по назначению — это нарушение трудовой дисциплины. Оно идет вразрез с нормами Трудового кодекса РФ и правилами внутреннего трудового распорядка компании», — объясняет эксперт.

Закон позволяет работодателю реагировать на подобные нарушения. Адвокат продолжает: «В зависимости от обстоятельств он может вынести замечание, объявить выговор или даже уволить сотрудника. Ключевое условие для наиболее строгой меры наказания (увольнения) — наличие у работника неснятого дисциплинарного взыскания (если с момента его наложения не истек годичный срок)».

При принятии решения работодатель анализирует целый комплекс факторов: насколько оскорбительной или циничной была шутка, унижала ли она кого-то из коллег, влияла ли на репутацию компании. Кроме того, учитываются и иные обстоятельства: имеет ли сотрудник дисциплинарные взыскания, сколько времени работает в организации, есть ли у него поощрения. Все это помогает работодателю принять взвешенное и справедливое решение.

Эксперт продолжает: «Обоснованно ли применение того или иного вида дисциплинарного взыскания является оценочной категорией. Возможно, работник и не хотел никого обидеть и это была неудачная первоапрельская шутка. А его руководство и иные сотрудники все восприняли по-другому».

Если работник считает, что его уволили незаконно, без предварительных дисциплинарных взысканий и без учета работодателем всех вышеуказанных обстоятельств, даже если и сам проступок в виде шутки имел место, либо не согласен с видом примененного дисциплинарного взыскания, слишком оно строгое, он может обратиться в Государственную инспекцию труда или в суд.

Адвокат Ирина Глазкова отмечает: «Срок обращения в суд в данном случае сокращен и составляет один месяц со дня увольнения. В случае если сотрудника за прикол привлекли к дисциплинарной ответственности, объявив выговор или замечание, — то три месяца. Если сотрудника уволили, то он может требовать от компании восстановления на работе, взыскания заработка за все время вынужденного отсутствия и компенсации морального вреда».

Ранее россияне назвали самые популярные шутки в День смеха.