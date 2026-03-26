Россиянам грозит увольнение за использование рабочего компьютера в своих целях

В России нет официальных норм, позволяющих работникам использовать рабочую технику, включая компьютер, в личных целях. На это требуется прямое разрешение руководства, а за нарушение грозит наказание вплоть до увольнения, предупредил в беседе с RT юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Он отметил, что порядок использования имущества компании прописывается в локальных актах компании и должностных инструкциях. Пользоваться техникой в своих целях можно, если есть прямое разрешение работодателя, нет запрета во внутренних документах организации, а также такое действие не создает рисков утечки данных, пояснил юрист.

«Если в правилах внутреннего трудового распорядка (ПВТР), положении об использовании ИТ-ресурсов, трудовом договоре или политике информационной безопасности написано, что служебные устройства предназначены только для рабочих задач, это обязательное правило. Работодатель обязан ознакомить с такими актами под роспись», — подчеркнул Русяев.

По закону работодатель может контролировать технику, в том числе с помощью служебных программ на компьютере. За нарушение работнику может грозить дисциплинарная ответственность по ст. 192 ТК РФ – обычно это замечание, выговор, штраф. Уволить могут в случае неоднократного нарушения, если взыскание уже применялось. В этом случае руководитель может лишить человека работы за неисполнение обязанностей, предварительно потребовав от него предоставить объяснение. Если эта процедура нарушена, сотрудник имеет право обратиться в суд, отметил специалист.

Он также предупредил, что если работник в ходе использования компьютера причинит вред – например, произойдет утечка данных, порча имущества или заражение вирусом, то он понесет еще и материальную ответственность. А если речь идет о более серьезных проступках – например, использование техники для копирования и разглашения коммерческой тайны, охраняемой информации, то ответственность выходит за рамки трудового законодательства и может дойти до уголовной, заключил юрист.

