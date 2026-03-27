Стало известно о последствиях за незаконную установку кондиционера

Машаров: россиянам грозят штрафы за незаконную установку кондиционера
Жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 2,5 тысячи рублей за незаконную установку кондиционера. Об этом РИА Новости рассказал член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он отметил, что фасад дома по жилищному кодексу России является общим имуществом собственников жилья. Все изменения должны быть согласованы на общем собрании собственников квартир.

Машаров добавил, что также существует запрет на установку кондиционеров на фасадах зданий, которые относятся к объектам культурного наследия. В случае если монтаж произойдет, то это приведет к штрафу от 15 тыс. до 200 тыс. рублей.

До этого адвокат Андрей Алешкин заявил, что за хранение хлама на балконе грозит штраф, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Он подчеркнул, что уголовная ответственность наступает в случаях, когда нарушение требований пожарной безопасности повлекло за собой тяжкий вреду здоровью человека. Нарушителю грозит штраф до 1 миллиона рублей или арест на срок до 7 лет.

Ранее юрист предупредил о штрафах за мойку автомобиля во дворе.

 
МВД захотело продавать данные россиян банкам за 50 рублей. Чем это может обернуться
