В России спецгруппа займется включением новой лексики в словари

В РФ рабочая группа по русскому языку будет включать новую лексику в словари

Правительственная комиссия по русскому языку создала рабочую группу для внесения новой лексики в нормативные словари. Об этом газете «Известия» сообщили в Институте русского языка им. Виноградова Российской академии наук (ИРЯ РАН).

Там заявили, что необходимость в этом возникла после того, как в РФ с 1 марта начал действовать закон «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве», ограничивающий использование иностранных слов на вывесках, указателях, меню и рекламных конструкциях.

Как уточнили в институте, правительственная комиссия по русскому языку еще в феврале решила создать рабочую группу для пополнения словарей. Поводом для такого решения стали обращения предпринимателей — они рассчитывают, что если конкретные слова включат в словари, они смогут избежать штрафов за их использование на вывесках, в меню ресторанов, на упаковках продуктов и т.д. В учреждении отметили, что при рассмотрении обращений о внесении новой лексики в нормативные словари русского языка комиссия будет учитывать не только речевую практику и наличие слов в других словарях, но также юридические, профессиональные, социальные и другие обоснования.

Председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович, которая участвует в работе группы, рассказала «Известиям», что она и и другие участники уже рассматривают первые обращения. Она заявила, что речь идет о ряде слов, вошедших в обиход.

«Дополняется набор слов, который позволяет четко и ясно выражать на русском языке мысли, значения, понятия», — продолжила Карпович.

Она отметила, что профессиональное сообщество работает над принятием слов, они могут найти правильные решения для россиян.

Также собеседница издания выразила мнение, что слова появятся в словарях примерно в течение года, если их составители поддержат предложения группы.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал граждан России отказаться от чрезмерного использования иностранных слов.

Ранее филолог допустил включение слова «абьюзер» в словари русского языка.