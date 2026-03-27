Россияне перестают дарить друг другу вещи, выбирая подарки с эмоциями и впечатлениями

Россияне все чаще предпочитают дарить эмоции, время для себя и эстетичный гастрономический опыт. Интересно, что региональные различия ярко отражают культурные особенности и ритм жизни крупнейших городов России. Это показало исследование ЮMoney и Flowwow, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В крупных урбанизированных центрах главным дефицитом становится время на отдых. Это напрямую влияет на подарочный этикет. Аналитика платежей отражает тренд на заботу о близких: в Ленинградской и Свердловской областях физические товары уступили место услугам.

По данным ЮMoney, с 1 февраля по 15 марта в Санкт-Петербурге и Ленобласти число онлайн-оплат спа-услуг выросло на 64% по сравнению с прошлым годом (средний чек увеличился на 7% и достиг 7065 рублей). Екатеринбург показал более сдержанную, но уверенную динамику: рост оплат в спа-салонах составил 12% при среднем чеке 5629 рублей (-4% год к году).

Тенденцию подтверждают и данные Flowwow: спрос на универсальный инструмент дарения — подарочные сертификаты — в обоих городах вырос в 1,5 раза год к году (средний чек составил 2380 и 2346 рублей соответственно).

Что касается классических товарных категорий, фокус сместился на парфюмерию и косметику. Платежные данные фиксируют рост числа таких покупок на 61% в Петербурге (средний чек — 1860 рублей) и на 67% в Екатеринбурге (средний чек — 1405 рублей).

Яркой деталью праздников стали сладкие дополнения: петербуржцы предпочитали пирожные (рост на 76% год к году, средний чек — 1438 рублей), а уральцы — эффектные букеты из зефира (+44%, 2487 рублей). Кроме того, в Екатеринбурге для создания праздничной атмосферы на 67% чаще, чем в прошлом году, заказывали наборы шаров (средний чек — 2843 рубля).

Совершенно иная картина складывается в Татарстане. Если для Урала и Северо-Запада характерны уход и приватный отдых, то в Казани традиционно сильны паттерны совместного проведения времени вне дома.

Платежные данные ЮMoney показывают впечатляющую динамику в сегменте кафе и ресторанов: количество оплат онлайн-заказов и бронирований в местных гастрономических заведениях выросло в 2 раза. При этом средний чек немного снизился (на 5%, до 1708 рублей), что может свидетельствовать о том, что казанцы стали чаще ходить в кафе и рестораны не только для масштабных застолий, но и ради легких праздничных бранчей или десертов.

Флористика здесь не сдала позиций, но трансформировалась: число покупок цветов и сопутствующих товаров (включая сувениры) взлетело в 2,5 раза, а средний чек вырос на 27%, достигнув 5722 рублей. Аналитика Flowwow детализирует этот тренд: в Казани букеты активно дополняли капкейками (+72% год к году, средний чек — 1540 рублей) и клубникой в шоколаде (+44%, 2456 рублей).

Новосибирск и Краснодар объединил неожиданный, но крайне «вкусный» паттерн. Здесь главным символом любви и признательности стали крафтовые десерты и выпечка.

В Новосибирске, по данным Flowwow, спросом пользовались торты ручной работы: их покупали на 60% чаще, чем в прошлом году (средний чек составил 3000 рублей). Также популярны были подарочные сертификаты (+54% год к году, средний чек — 2040 рублей) и клубника в шоколаде (+47%, 2693 рубля).

В южной столице покупатели отдавали предпочтение визуально эффектным сладостям. Продажи букетов из зефира подскочили на 70% год к году (средний чек — 2354 рубля), капкейков — на 60% (1461 рубль), а клубники в шоколаде — на 40% (2564 рубля).

Аналитика ЮMoney подтверждает этот макротренд на кондитерские изделия: в целом по Краснодарскому краю количество покупок выпечки (круассанов, кексов, пирогов) выросло на 19%. Примечательно, что средний чек в этой категории снизился на 13%, составив 4479 рублей, что указывает на расширение ассортимента в сторону более доступных, но качественных авторских десертов.

Ранее выяснилось, что почти половина россиян передаривают подарки.