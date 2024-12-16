Почти половина россиян передаривают подарки

Женщины покупают подарки раньше мужчин, но мужчины готовы потратить больше. В основном опрошенные тратят на один презент до 5 000 рублей. Кроме того, почти каждый второй россиянин предпочитает сюрпризы, и каждый третий иногда передаривает подарки — причем так чаще поступают женщины.

Это показало исследование «Авито», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Для большинства россиян новогодние подарки для близких — неотъемлемая часть праздника. По данным опроса «Авито», покупать их в основном начинают в начале декабря (44%). Чаще так поступают женщины — 50% против 37% мужчин. Женщины также чаще начинают заниматься этим за пару месяцев до праздников (15% против 7% мужчин). Однако почти треть (32%) закупаются подарками за неделю до Нового года — здесь преуспевают мужчины (38% против 27%). Также 9% не считают это обязательным элементом праздника и не дарят подарки совсем, и мужчины так поступают в два раза чаще женщин (13% против 6%).

Каждый второй (49%) заказывает новогодние подарки онлайн. А 19% мужчин и 15% женщин продолжают покупать подарки на рынках и ярмарках. В декабре традиционно начинают работу праздничные базары, где можно приобрести симпатичный новогодний декор и другие сувениры. А каждый пятый (19%) старается купить что-то на распродажах, которые обычно начинаются в ноябре и проходят вплоть до праздников.

В основном (61%) россияне тратят на один подарок до 5 000 рублей. От 5 001 до 10 000 рублей готовы заложить в бюджет 27% респондентов, а более этой суммы — 12%. В среднем женщины тратят на подарок 5 000 рублей, а мужчины — 6 200 рублей.

При этом почти половина (45%) россиян признались, что больше всего любят подарки-сюрпризы и не хотят, чтобы презент был предсказуемым. Что-то из вишлиста предпочитают получать 17%, причем чаще такого практичного подхода придерживается молодежь 18-24 лет (22%). 40% респондентов отметили, что если им не понравится подарок, они могут его передарить. Чаще так поступают женщины (44% против 35% мужчин), а реже — молодежь (35%).

Игра в «Тайного Санту», в кругу семьи, друзей или коллег, входит в ежегодную традицию у 13% опрошенных, а 15% принимают в ней участие время от времени. Этот обычай появился в России относительно недавно, и чаще в «Тайного Санту» играет молодежь 18-24 лет (52%), а реже всего — респонденты старше 65 лет (11%). При этом треть (33%) россиян никогда не играли в него, но хотели бы попробовать. Есть и те, кого «Тайный Санта» не интересует (38%) — в основном это мужчины (46%) и опрошенные старше 55 лет (56%).

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