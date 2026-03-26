ЛЭП, из-за аварии на которой в Молдавии ввели ЧП, отремонтирует Киев

Поврежденную линию электропередачи (ЛЭП) Исакча — Вулканешты, ставшую причиной введения чрезвычайного положения в молдавской экономике, восстановят украинские специалисты. Об этом сообщил министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету, пишет ТАСС.

Жунгиету уточнил, что за ремонтные работы заплатит Кишинев.

«Работы по восстановлению линии Исакча — Вулканешты могут продлиться около 7 дней, их проведут украинские специалисты», — сказал министр.

По его словам, линия остается обесточенной. На месте аварии работают аварийные бригады, разработан план работ. О стоимости работ пока говорить преждевременно, подчеркнул Жунгиету.

На этой неделе парламент Молдавии принял решение о введении режима ЧП в связи с повреждением ЛЭП Исакча – Вулканешты, которая проходит через территорию Украины и является ключевым каналом поставки электроэнергии в страну. Власти обратились к населению с призывом к экономному потреблению электроэнергии. Данная ЛЭП является основной магистралью для импорта электроэнергии из Европы, обеспечивая от 60% до 70% потребностей республики (исключая Приднестровский регион). Это приводит к прогнозируемому дефициту до 350-400 МВт в часы наибольшей нагрузки. На данный момент в Молдавии пока не зарегистрировано аварийных отключений электроэнергии, однако энергетики предупреждают о возможности их возникновения в ближайшем будущем.

