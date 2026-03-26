Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

ЛЭП, из-за аварии на которой в Молдавии ввели ЧП, отремонтирует Киев

Минэнерго Молдавии: ЛЭП Исакча — Вулканешты отремонтирует Украина
Поврежденную линию электропередачи (ЛЭП) Исакча — Вулканешты, ставшую причиной введения чрезвычайного положения в молдавской экономике, восстановят украинские специалисты. Об этом сообщил министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету, пишет ТАСС.

Жунгиету уточнил, что за ремонтные работы заплатит Кишинев.

«Работы по восстановлению линии Исакча — Вулканешты могут продлиться около 7 дней, их проведут украинские специалисты», — сказал министр.

По его словам, линия остается обесточенной. На месте аварии работают аварийные бригады, разработан план работ. О стоимости работ пока говорить преждевременно, подчеркнул Жунгиету.

На этой неделе парламент Молдавии принял решение о введении режима ЧП в связи с повреждением ЛЭП Исакча – Вулканешты, которая проходит через территорию Украины и является ключевым каналом поставки электроэнергии в страну. Власти обратились к населению с призывом к экономному потреблению электроэнергии. Данная ЛЭП является основной магистралью для импорта электроэнергии из Европы, обеспечивая от 60% до 70% потребностей республики (исключая Приднестровский регион). Это приводит к прогнозируемому дефициту до 350-400 МВт в часы наибольшей нагрузки. На данный момент в Молдавии пока не зарегистрировано аварийных отключений электроэнергии, однако энергетики предупреждают о возможности их возникновения в ближайшем будущем.

Ранее Молдавия разрешила «Лукойлу» вернуться на свой рынок на фоне режима ЧП.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!